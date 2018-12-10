2018-12-10T09:05:25+03:00
Происшествия

Пропала без вести: 16-летнюю школьницу разыскивают в Братске

Девушка ушла из дома еще 9 декабря
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пропала без вести: 16-летнюю школьницу разыскивают в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Пропала без вести: 16-летнюю школьницу разыскивают в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

О пропаже 16-летней школьницы из Братска Анны Христенко полицейским сообщили ее взволнованные родители. Они рассказали, что еще 9 декабря девушка ушла из дома по улице Мира, 13 и не вернулась. Где она может находиться никто из родных и друзей не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей. На вид ей 17-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, чёрные мелированые волосы ниже плеч, глаза карие, кожа смуглая. Была одета в синий пуховик с капюшоном, на капюшоне меховая оторочка, вязаный синий шарф, чёрные брюки, чёрные сапоги на каблуке, черные вязаные перчатки вязаные. Шапки у нее не было. Из особых примет на правой щеке около уха родимое пятно размером около 1 см.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба сообщать в ближайший отдел полиции.

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