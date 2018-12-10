2018-12-10T09:47:21+03:00
Происшествия

Приставил нож к горлу: житель Бурятии напал на фельдшера скорой помощи

Он забрал у врача 300 рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Приставил нож к горлу: житель Бурятии напал на фельдшера скорой помощи. Фото: Росгвардия Бурятии.Приставил нож к горлу: житель Бурятии напал на фельдшера скорой помощи. Фото: Росгвардия Бурятии.
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Очередное нападение на врачей скорой помощи произошло в Бурятии. В Железнодорожном районе бригада медиков приехала по экстренному вызову, чтобы оказать помощь местной жительнице. После всех процедур, когда врачи уже собирались уходить, мужчина, который находился в квартире, неожиданно схватил нож, приставил его к горлу фельдшера и отобрал у нее 300 рублей.

Выйдя на улицу, медики вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники скрутили преступника, когда он собирался выйти из подъезда. Выяснилось, что 40-летний мужчина, который оказался пьян, ранее уже был судим. Его доставили в отдел, а вскоре ему вновь придется предстать перед судом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

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