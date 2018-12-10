2018-12-10T10:29:46+03:00
Общество

Водитель, устроивший ДТП в Иркутской области, в котором погиб его сын, признал себя виновным

Судья прекратил дело о гибели подростка по не реабилитирующим обстоятельствам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Водитель, устроивший ДТП в Иркутской области, в котором погиб его сын, признал себя виновным.Водитель, устроивший ДТП в Иркутской области, в котором погиб его сын, признал себя виновным.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усолье-Сибирском суд вынес приговор водителю виновному в аварии, в которой погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла неподалеку от поселка Мишелевка Иркутской области. Водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и съехав в кювет перевернулся.

Семейная драма произошла в августе 2018 года, когда водитель «Оки», в которой находились его жена, сын и 2 пассажира, не справился с управлением на мокрой от дождя трассе. Крохотная машина, набитая под завязку, на высокой скорости вылетела в кювет и перевернулась. Ситуацию усугубило то, что ни один человек в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Жена и сын водителя получили тяжелые травмы, для 14-летнего подростка они оказались смертельными. Женщину же доставили в больницу, ее жизнь удалось спасти, она проходила длительное лечение.

- Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Мать погибшего ребенка просила о прекращении расследования по примирению сторон.

Горе не разделило супругов, муж признал вину и принес извинения. А также оказывал помощь в лечении супруги. Судья учел все обстоятельства и прекратил уголовное дело по не реабилитирующим основаниям.

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