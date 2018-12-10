Притон для наркоманов организовал в своем доме 68-летний житель Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-10T11:22:44+03:00

В прошлом гостеприимный хозяин и сам был судим за связь с наркотиками

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Дополнительный источник дохода придумал житель села Забитуй Черемховского района, для этого он решил пойти против закона. В своем частном доме пенсионер организовал наркопритон.

Пожилой мужчина в течение полугода сдавал малознакомым людям жилье, которые использовали его в качестве притона для местных наркоманов. Платили ему за это водкой. В прошлом хозяин дома и сам был судим за связь с наркотиками, поэтому прекрасно знал возможные последствия.

- Полицейские, обыскивавшие злачное место обнаружили в доме медицинские шприцы с иглами, а также куски бумаги, использовавшиеся для фасовки и хранения запрещенных веществ,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Возбуждено уголовное дело по статье организация притонов.

В случае, если вина пенсионера будет доказана, ближайшие 4 года он рискует провести в колонии.

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