2018-12-10T11:30:33+03:00
Происшествия

Офис микрозаймов ограбили в Иркутске

Наживой преступников стали 40 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Офис микрозаймов ограбили в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Офис микрозаймов ограбили в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Ограбление офиса микрозаймов произошло утром, 9 декабря в Ленинском округе Иркутска. В помещение организации вошли двое мужчин, пока один из них «дежурил» около входной двери, его подельник перелез через столешницу и, угрожая женщине-кассиру, отнял у неё 40 тысяч рублей. Все преступление попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас записи изучают полицейские. Уже известны приметы преступников.

- Разыскиваются мужчины 25-30-летнего возраста ростом около 170-174 см, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Один из них был обет в тёмно-синий пуховик, тёмно-синий шарф и темную вязаную шапку. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что в преддверии новогодних праздников, количество подобных преступлений может возрасти. Поэтому оперативники советуют руководителям филиалов торгово-финансовых предприятий оборудовать помещения системой охраны и проинструктировать работников фирм о действиях в случае подобных происшествий.

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