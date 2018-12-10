Фермеров Иркутской области поддержат

10 Дек. 12:12 2018-12-10T12:30:28+03:00

Регион планирует дополнительно получить на эти цели более 100 млн рублей

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В случае успешной защиты региональной части федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Иркутская область в 2019 году дополнительно получит более 100 млн рублей. Деньги могут быть направлены на грантовую поддержку фермеров, субсидии потребительским кооперативам, создание центров компетенций в сфере сельхозкооперации.

- Сегодня президент России и губернатор Иркутской области ставят перед аграриями новые амбициозные задачи. Это не только решение вопросов обеспечения продовольственной безопасности, но и выход на новые рынки сбыта, увеличение экспорта продукции, - отметил председатель правительства Приангарья Руслан Болотов.

Всего в Иркутской области в 2018 году на поддержку сельскохозяйственного производства предусмотрено 3,1 млрд рублей (106,9% к 2017 году), в том числе 2,3 млрд рублей из областного бюджета (109,5%) и 0,78 млрд рублей – из федерального.

Руслан Болотов напомнил, что губернатором было принято решение поддержать сельхозтоваропроизводителей в сложный период уборочной страды. В результате, дополнительно было выделено 200 млн рублей на возмещение затрат на приобретение горюче-смазочных материалов.

Как отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков,

общий объем финансирования, направленный на грантовую поддержку КФХ с 2012 года, составил более 1,7 млрд рублей. По поручению главы Приангарья суммы некоторых грантов были значительно увеличены.

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