2018-12-10T14:27:19+03:00
Общество

Друг оказался вдруг: 19-летний вор-рецидивист украл телефон у своего приятеля в Иркутской области

Его грозит до 2 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Друг оказался вдруг: 19-летний вор-рецидивист украл телефон у своего приятеля в Иркутской области.Друг оказался вдруг: 19-летний вор-рецидивист украл телефон у своего приятеля в Иркутской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Не удержался от возможности поживиться легкой добычей и стащил сотовый у друга. В Усолье-Сибирском полицейские задержали местного 19-летнего подростка за кражу.

Сыщики установили, что преступление случилось, когда компания молодых людей отдыхала в кругу общих знакомых. Воспользовавшись тем, что собравшиеся были пьяны, ранее судимый за кражи 19-летний парень украл оставленный без присмотра телефон.

- Свою добычу он сдал в ломбард, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – За него он выручил 7 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды.

Полицейским удалось найти и изъять сотовый, после чего его вернули владельцу. На нерадивого друга возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его грозит до 2 лет лишения свободы.

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