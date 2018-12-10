Попавших в пургу трех рыбаков спасли в Бурятии

10 Дек. 16:10 2018-12-10T16:10:09+03:00

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Почти сутки длилась операция по спасению трех рыбаков, заблудившихся в районе Посольского сора Кабанского района Бурятии. Сообщение о помощи от них поступило днем, 9 декабря. Местоположение мужчин вычислили благодаря тому, что им удалось точно описать окружающую местность.

- Начав поиски, мы выехали вверх по реке Култушная, - рассказывает один из спасателей Александр Штольвин. – Помимо снега, ветра и метели поиски осложнял туман с Байкала, видимость была нулевая. Как у лётчиков есть упражнение, когда во время движения закрывают полностью все иллюминаторы, так и мы шли по навигационным приборам.

Рыбаков обнаружили в 15 км от поисково-спасательного подразделения в зимовье и доставили на турбазу «Култушная», от дальнейшей помощи они отказались. Выяснилось, что именно с этой турбазы мужчины ушли на рыбалку, после чего попали в сильную пургу. Заблудившись, они пытались самостоятельно выйти на турбазу, но так и не нашли дороги. Затем рыбаки вышли на зимовье, в котором и укрылись от метели.