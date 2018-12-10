2018-12-10T16:45:45+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 11 декабря днем -11, снег

По области – снег и ветер
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 11 декабря днем -11, снегПрогноз погоды в Иркутске: 11 декабря днем -11, снегФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ура! Дождались! Можно спокойно бегать в предновогодней суете по магазинам, закупать подарки для самых близких, не отморозив ничего. Погода сжалилась над иркутянами. Завтра, 11 декабря, в городе днем -9, -11 градусов, а сегодняшней ночью -19, -21. В столице Приангарья переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом к вечеру на северо-западный 5-10 м/с.

- По области - переменная облачность, в северных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -19,-24, в пониженных формах рельефа -29,-34, в западных, северо-западных районах при натекании облачности -11,-16. Днем по области -8,-13, местами -18,-23, в западных, центральных районах и в горах Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -5.

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