Иркутяне могут 11 декабря увидеть в небе самую яркую комету 2018 года

СЕГОДНЯ 03:32 2018-12-11T03:32:12+03:00

Разглядеть ее можно невооруженным глазом, но лучше – в телескоп

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Комета Виртанена - самая яркая комета этого года, сейчас её блеск - около четвёртой звёздной величины, отмечают специалисты в Иркутском планетарии.

- Это означает, что она видна невооружённым глазом - но, конечно, только на тёмном небе, - сообщает пресс-служба планетария. - В городских условиях увидеть этот туманный объект не позволяет яркий фон неба. А вот на тёмном загородном небе она была видна невооружённым глазом, как маленькое туманное пятнышко. В телескоп можно любоваться диффузной комой - туманной оболочкой из газа и пыли, окружающей маленькое - всего около километра в диаметре - ядро.

Сегодня астрономы организуют выездное наблюдение для всех желающих. 11 декабря комета Виртанена будет ближе всего к Солнцу. На ближайшем расстоянии к Земле, около 10,5 млн км, комета будет 16 декабря, но наблюдать за ней будет трудно, помешает Луна. Так что, сегодня идеальные условия.

- Наблюдать комету будем в телескоп-рефлектор 305 мм в диаметре (Ньютон на монтировке Добсона) и телескоп-рефрактор 60 мм в диаметре, - отмечают сотрудники планетария. - Также планируется применять узкополосный фильтр ОIII. Фильтр придаёт комете зеленоватый оттенок и делает фон неба ещё более тёмным.

КОНКРЕТНО

Где: встреча - село Мамоны, улица Садовая, 11, далее с сотрудниками планетария к месту наблюдения

Когда: 11 декабря, 20.00

Стоимость участия: 100 руб. с человека

СПРАВКА «КП»

Комета 46P/Виртанена открыта 17 января 1948 года американским астрономом Карлом Виртаненом. Открытие сделано фотографическим путём - объект был запечатлён на фотопластинке 15 января того же года в Ликской обсерватории в Калифорнии. Это короткопериодическая комета - её период обращения вокруг Солнца составляет 5,4 года.