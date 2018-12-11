Кубок России по дзюдо: бронзовый призер из Иркутска

СЕГОДНЯ 03:47 2018-12-11T03:47:22+03:00

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Иркутский спортсмен Алим Калаев возвращается с Кубка России по дзюдо. Наш земляк занял на турнире в Ханты-Мансийске третье место. Он – бронзовый призер. Всего в Кубке принимали участие более 200 спортсменов из 43 субъектов нашей страны.

- Алим выступал в весовой категории до 81 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Первое место в этой весовой категории занял Айдамир Тюльпаров из Республики Адыгея. Серебряную медаль выиграл Анвар Османов, выступающий за Москву. Еще одну бронзовую награду завоевал Ботыр Нуралиев из Тверской области.

Калаев является воспитанником спортивного клуба дзюдо «Мори» и тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.