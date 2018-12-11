2018-12-11T03:47:22+03:00
Спорт

Кубок России по дзюдо: бронзовый призер из Иркутска

Соревнования завершились накануне Ханты-Мансийске
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Кубок России по дзюдо: бронзовый призер из Иркутска. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиКубок России по дзюдо: бронзовый призер из Иркутска. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
Изменить размер текста:

Иркутский спортсмен Алим Калаев возвращается с Кубка России по дзюдо. Наш земляк занял на турнире в Ханты-Мансийске третье место. Он – бронзовый призер. Всего в Кубке принимали участие более 200 спортсменов из 43 субъектов нашей страны.

- Алим выступал в весовой категории до 81 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Первое место в этой весовой категории занял Айдамир Тюльпаров из Республики Адыгея. Серебряную медаль выиграл Анвар Османов, выступающий за Москву. Еще одну бронзовую награду завоевал Ботыр Нуралиев из Тверской области.

Калаев является воспитанником спортивного клуба дзюдо «Мори» и тренируется под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в Иркутске
Иркутяне могут 11 декабря увидеть в небе самую яркую комету 2018 года
Прогноз погоды в Иркутске: 11 декабря днем -11, снег
Попавших в пургу трех рыбаков спасли в Бурятии
Друг оказался вдруг: 19-летний вор-рецидивист украл телефон у своего приятеля в Иркутской области
Фермеров Иркутской области поддержат
Офис микрозаймов ограбили в Иркутске
Притон для наркоманов организовал в своем доме 68-летний житель Иркутской области
Водитель, устроивший ДТП в Иркутской области, в котором погиб его сын, признал себя виновным
11 декабря купите ежедневную газету «Комсомольская правда» и получите в подарок православный календарь на 2019 год
Приставил нож к горлу: житель Бурятии напал на фельдшера скорой помощи
Пропала без вести: 16-летнюю школьницу разыскивают в Братске
За выходные 8 и 9 декабря в Иркутской области произошло 33 пожара, 12 человек удалось спасти, трое погибли
Чунский душитель: дело об убийстве 80-летней пенсионерки передано в суд
Ангарский маньяк Михаил Попков приговорен к пожизненному за 60 убийств
Ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, оставшись один дома он топил печь, чтобы согреться
Приставы помогли вдове из Иркутска взыскать 700 тысяч рублей с водителя сбившего ее мужа
В Иркутске откроется выставка 25 художников
Археологическая выставка «Иркутск - центр миграционных путей» представит экспонаты тысячелетней давности
Прогноз погоды в Иркутске: 10 декабря днем -18
Дай 300 рублей, а то зарежу: девушка из Забайкалья попыталась ограбить киоск с фруктами, случайно ранила продавца, испугалась и убежала
Из-за аварии жильцы микрорайона Академгородок остались без горячей воды и отопления
Расписание электричек изменилось в Иркутской области с 9 декабря
Денис Мацуев скоро приедет в Иркутск: виртуозный пианист отыграет три концерта