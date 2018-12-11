2018-12-11T03:59:42+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в Иркутске

Откроется она 22 декабря
Ирина РЮТИНА
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Новогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в ИркутскеНовогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Во Дворце спорта «Труд» 22 декабря будет работать новогодняя ярмарка «Рукавичка». Найти здесь можно будет товары ручной работы, изготовленные умельцами из Иркутска и Иркутской области.

- В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров и игрушек, будут представлены тренды наступающего 2019-го года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Для детей на выставке организованы игры, новогодние развлечения, фотосъемка с со сказочными персонажами.

Ярмарка будет работать всего один день, с 10.00 до 18.00.

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