Новогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в Иркутске
Во Дворце спорта «Труд» 22 декабря будет работать новогодняя ярмарка «Рукавичка». Найти здесь можно будет товары ручной работы, изготовленные умельцами из Иркутска и Иркутской области.
- В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по изготовлению сувениров и игрушек, будут представлены тренды наступающего 2019-го года, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. - Для детей на выставке организованы игры, новогодние развлечения, фотосъемка с со сказочными персонажами.
Ярмарка будет работать всего один день, с 10.00 до 18.00.
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