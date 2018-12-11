2018-12-11T04:21:54+03:00
Спорт

Чемпионат СФО по шашкам: три золота и два серебра у спортсменов Иркутской области

Соревнования проходили в Прокопьевске
Ирина РЮТИНА
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Чемпионат СФО по шашкам: три золота и два серебра у спортсменов Иркутской областиЧемпионат СФО по шашкам: три золота и два серебра у спортсменов Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Завершился Чемпионат Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам среди мужчин. Он проходил в городе Прокопьевск в Кемеровской области. Шашисты из Иркутской области завоевали на нем сразу пять медалей: три золотые и две серебряные.

- Мастер спорта из Байкальска Александр Чекеев занял первое место в молниеносной программе, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Кандидат в мастера спорта из Осинского района Афанасий Лаврентьев выиграл золотую медаль в быстрой игре и серебряную награду в молниеносной программе.

Оба эти спортсмена так же набрали по 5,5 очков из 7 в классической программе и по дополнительному показателю, коэффициенту Бухгольца, чемпионом Сибирского федерального округа по стоклеточным шашкам стал Афанасий Лаврентьев, на втором месте оказался Александр Чекеев.

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