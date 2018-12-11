2018-12-11T04:43:08+03:00
Общество

Иркутская авиакомпания вывезет туристов с острова Хайнань

Более полутора тысяч человек не могут попасть домой с 8 декабря
Ирина РЮТИНА
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Иркутская авиакомпания вывезет туристов с острова ХайнаньИркутская авиакомпания вывезет туристов с острова ХайнаньФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ситуация с отменой рейсов с острова Хайнань разрешилась. Напомним, финансовые разногласия возникли между авиакомпанией и туроператором еще 7 декабря. По данным, авиакомпании агентство не перечислило необходимые платежи, появилась задолженность. И с пятницы туристы не могли завершить свой отпуск. 1553 человека остались заложниками этой ситуации.

- Авиакомпания прекрасно понимает сложность ситуации, в которой оказались туристы, приобретавшие турпродукты «Жемчужной реки», - гласит официальное сообщение на сайте авиакомпании «ИрАэро». - Однако мы готовы продолжить выполнение полетов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО «Тревел Дизайнерс», работающим под брендом «Жемчужная река».

Накануне в Министерстве транспорта Российской Федерации состоялось межведомственное совещание с участием заместителя Министра транспорта Российской Федерации Александра Юрчика, заместителя Министра экономического развития Сергея Галкина, Руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, заместителя Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима, директора Ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, а также представителей туроператора «ООО «Тревел Дизайнерс», работающего по брендом «Жемчужная река», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента – компании «Эверейт».

- По результатам мероприятия было подтверждено, что рейсы по возвращению домой российских туристов, отдыхающих в настоящее время на о. Хайнань (КНР) по линии «Жемчужной реки», будут выполнены авиакомпанией «ИрАэро», - сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму России.

Сейчас составляется оптимальный график вывоза туристов. Отдыхающие размещены в отелях и обеспечены всем необходимым. Так же вывозные рейсы осуществляются авиакомпанией «Алроса».

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