Чемпионат России по волейболу: 11 декабря в Иркутске стартует третий тур

11 Дек. 05:04 2018-12-11T05:10:21+03:00

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Сегодня, 11 декабря, во Дворце спорта «Труд» начнутся игры третьего этапа Чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока по волейболу. Торжественное открытие намечено на 19.00. От Иркутска играет клуб «Ангара».

Напомним, сейчас иркутские волейболистки прочно утвердились на позиции лидера. Наши спортсменки лидируют по результатам первых двух туров. Сейчас у иркутянок 30 очков, следом за ними идет команда из Омска «Омь-СибГУОР» - у них 19 очков. Отрыв весьма приличный, особенно, если учесть, что во втором этапе ЖВК «Ангара» ни разу не проиграл!

Соперниками наших девушек являются следующие команды: «Алтай-АГАУ» из Барнаула, «Омь-СибГУОР» из Омска, «Забайкалка» из Читы, «Олимп-2», Куйбышев Новосибирской области и «Надежды Хакасии» из Абакана.

КОНКРЕТНО

Расписание игр:

11 декабря

15:00 Омь-СибГУОР (Омск) – Забайкалка (Чита)

17:00 Алтай-АГАУ (Барнаул) – Олимп-2-ЦИВС (Новосибирская область)

19:00 Ангара (Иркутск) – Надежды Хакасии (Абакан)

12 декабря

15:00 Олимп-2-ЦИВС (Новосибирская область) – Омь-СибГУОР (Омск)

17:00 Надежды Хакасии (Абакан) – Забайкалка (Чита)

19:00 Ангара (Иркутск) – Алтай-АГАУ (Барнаул)

13 декабря

15:00 Забайкалка (Чита) – Олимп-2-ЦИВС (Новосибирская область)

17:00 Алтай-АГАУ (Барнаул) – Надежды Хакасии (Абакан)

19:00 Омь-СибГУОР (Омск) – Ангара (Иркутск)

14 декабря ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

15 декабря

15:00 Надежды Хакасии (Абакан) – Олимп-2-ЦИВС (Новосибирская область)

17:00 Алтай-АГАУ (Барнаул) – Омь-СибГУОР (Омск)

19:00 Ангара (Иркутск) – Забайкалка (Чита)

16 декабря

15:00 Омь-СибГУОР (Омск) – Надежды Хакасии (Абакан)

17:00 Забайкалка (Чита) – Алтай-АГАУ (Барнаул)

19:00 Олимп-2-ЦИВС (Новосибираская область) – Ангара (Иркутск)