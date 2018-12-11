2018-12-11T06:18:03+03:00
Общество

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание

Еще один человек погиб на пожаре в Ангарске, спасатели эвакуировали 16 человек, среди них 5 детей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в селе Введенщина Шелеховского района, на пожаре в частном доме погиб четырехлетний ребенок. Родители оставили его переночевать у бабушки с дедушкой.

В местную пожарную часть позвонили очевидцы, они рассказали, что в селе Введенщина горит частный дом, в котором находится ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дом уже полностью охвачен огнем и началось разрушение крыши. Один из свидетелей, Тимофей Березин был поблизости, когда огонь начинал распространяться по деревянному зданию. Разбив стекло, мужчина бросился в пламя и спас находившегося внутри 69-летнего хозяина дома. Он потерял сознание, надышавшись угарным газом, пытаясь найти в дыму своего внука.

- По предварительной версии пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Обнаружить тело ребенка удалось только при разборе завалов.

Хозяину дома, который получил ожоги, врачи оказали медицинскую помощь.

Похожий случай произошел в Ангарске. Накануне ночью в местную пожарную службу обратились жильцы пятиэтажного дома, очевидцы сообщили, что горит квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 15 жильцов, среди них 5 детей. Пожарное звено обнаружило в горящей квартире двух мужчин. Несмотря на помощь врачей один из спасенных погиб надышавшись угарным газом, второй был доставлен в больницу. Место происшествия изучают дознаватели. По основной версии пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына