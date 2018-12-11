2018-12-11T06:18:03+03:00
Общество

Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание

Еще один человек погиб на пожаре в Ангарске, спасатели эвакуировали 16 человек, среди них 5 детей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Трагедия произошла в селе Введенщина Шелеховского района, на пожаре в частном доме погиб четырехлетний ребенок. Родители оставили его переночевать у бабушки с дедушкой.

В местную пожарную часть позвонили очевидцы, они рассказали, что в селе Введенщина горит частный дом, в котором находится ребенок. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что дом уже полностью охвачен огнем и началось разрушение крыши. Один из свидетелей, Тимофей Березин был поблизости, когда огонь начинал распространяться по деревянному зданию. Разбив стекло, мужчина бросился в пламя и спас находившегося внутри 69-летнего хозяина дома. Он потерял сознание, надышавшись угарным газом, пытаясь найти в дыму своего внука.

- По предварительной версии пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Обнаружить тело ребенка удалось только при разборе завалов.

Хозяину дома, который получил ожоги, врачи оказали медицинскую помощь.

Похожий случай произошел в Ангарске. Накануне ночью в местную пожарную службу обратились жильцы пятиэтажного дома, очевидцы сообщили, что горит квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из задымленного здания 15 жильцов, среди них 5 детей. Пожарное звено обнаружило в горящей квартире двух мужчин. Несмотря на помощь врачей один из спасенных погиб надышавшись угарным газом, второй был доставлен в больницу. Место происшествия изучают дознаватели. По основной версии пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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