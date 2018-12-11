2018-12-11T07:00:58+03:00
Общество

В Иркутске построят детский медицинский центр

Он может появиться в микрорайоне Юбилейном или возле Чертугеевского залива
Дарья АМУРСКАЯ
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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В Иркутске выбирают участок под строительство регионального детского многофункционального медицинского центра. Рассматриваются площадки рядом с областной больницей в микрорайоне Юбилейном и вблизи Чертугеевского залива. Медико-техническое задание на проектирование комплекса уже сформировано. Медцентр должен включать стационар на 980 коек, отделения неонатологии, педиатрии и детской хирургии, а также амбулаторной, экстренной медицинской помощи и диагностики, подразделения санитарной авиации, инфекционный блок.

- Такой объект необходим для развития медицины в регионе в целом, - подчеркнул губернатор Приангарья Сергей Левченко. - Действующие детские больницы, которые принимают маленьких пациентов со всего региона, - областная и Ивано-Матренинская – находятся в приспособленных помещениях, которые уже не отвечают современным требованиям. А для оказания качественной и высокотехнологичной помощи нужны не только хорошие специалисты, но и соответствующие условия.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство "Комсомольская правда-Байкал" в соответствие с лицензионным договором №14-158. от 28.04.2018г.

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