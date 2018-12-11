2018-12-11T07:23:28+03:00
Общество

Водишь в нетрезвом виде и не платишь по счетам? Жительница Тайшета едва не лишилась автомобиля

И речь вовсе не о ДТП, а о нежелании платить по счетам
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Как жительница Тайшета едва не лишилась автомобиля за езду в пьяном виде.Как жительница Тайшета едва не лишилась автомобиля за езду в пьяном виде.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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История началась банально. Жительницу Тайшета остановили сотрудники ГИБДД за какое-то нарушение. Заподозрили опьянение, проверили на алкоголь. А дальше - все по правилам. Административный протокол и штраф - в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на полтора года. Только вот платить по счетам она не собиралась.

- В рамках возбужденного исполнительного производства установлено имущество должника, а именно: транспортное средство Nissan Primera, 2002 года выпуска, - сообщает УФССП России по Иркутской области. - Судебный пристав Тайшетского районного отдела судебных приставов выехал по месту регистрации неплательщика, где и была обнаружена машина.

На месте был составлен акт описи и ареста автомобиля. Надо ли говорить, что автомобилистка не пожелала лишаться имущества и заплатила по долгам?

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