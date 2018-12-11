2018-12-11T08:00:05+03:00
Происшествия

Банду похитителей иномарок задержали в Иркутске

Ольга СЛАВИЧЕВА
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Банду похитителей иномарок задержали в Иркутске.Банду похитителей иномарок задержали в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ночью 29 ноября был похищен автомобиль марки «Ниссан Мурано». Сотрудники постоянно действующей следственно-оперативной группы по розыску транспорта взялись за поиск. Подозреваемых задержали с поличным, в тот момент, когда они поместили иномарку в так называемый «отстойник» на улице Центральная станции Батарейная. Выяснилось, что угонщики - ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных имущественных преступлений жители Иркутска в возрасте около 30 лет. Один из подельников несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств, а его напарник ранее дважды с поличным задерживался за кражи автотранспорта. Но после отбывания наказания вновь приступал к хищениям.

- Во время осмотра помещений были обнаружены вещдоки - специальные приспособления для вскрытия транспорта, а также приведения двигателя в рабочее состояние, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждены уголовные дела за кражу. Возможный срок наказания по этой статье - до 10 лет колонии. Сейчас следователи собирают доказательства причастности участников группы в совершении других краж. Они предполагают, что криминальный дуэт успел совершить не менее четырех угонов автотранспорта в Иркутске. Сейчас автомобили, общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, вернутся законным владельцам. А преступников заключили под стражу до суда.

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