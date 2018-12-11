2018-12-11T08:43:03+03:00
Наука

Посмотри в телескоп: комету Виртанена смогут наблюдать жители Иркутска 11 декабря

Наблюдения будут, как обычно, проходить на специальной площадке в селе Мамоны
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Наблюдать в телескоп за кометой Виртанена будут в Максимовщине под Иркутском.Наблюдать в телескоп за кометой Виртанена будут в Максимовщине под Иркутском.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский планетарий организует наблюдения ярчайшей кометы 2018 года – кометы Виртанена – 10 и 11 декабря

Село Мамоны сегодня - пожалуй, самое "космическое" в России. Сюда почти еженедельно приезжают десятки любопытствующих, желающих увидеть звездное небо. В этот раз объявлен срочный сбор - для тех, кто готов посмотреть на комету Виртанена. Ближе всего она к Земле будет 16 декабря. Но к тому времени Луна будет уже большая и яркая. Поэтому выбрали другую дату для наблюдений -11 декабря.

-Смотреть будем в телескоп 11 декабря, пока растущая Луна ещё не такая яркая и рано заходит за горизонт, - сообщает пресс-служба иркутского планетария. -Встречаемся в 20:00 у знака «Здесь наблюдают метеоры» рядом с Домом культуры села Мамоны (улица Садовая, 11), и вместе выезжаем на место наблюдений за Максимовщину. Стоимость участия в наблюдениях - 100 рублей с человека.

Цена для любителей поглазеть на небо - вполне символическая. Впрочем, можно и не выезжать с представителями планетария (хотя, признаемся честно, в телескоп и в группе таких же любопытствующих рассматривать комету интереснее).

- Сейчас блеск кометы Виртанена - около четвёртой звездной величины. Это означает, что она видна невооруженным глазом - но, конечно, только на тёмном небе, за городом, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Мы наблюдали эту комету во время выездных наблюдений 7 и 9 декабря. Она была видна невооруженным глазом, как маленькое туманное пятнышко, а в телескоп можно было любоваться диффузной комой - туманной оболочкой из газа и пыли, окружающей маленькое - всего около километра в диаметре - ядро.

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