Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: новая система обращения с отходами должна быть понятной для населения

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-11T09:15:10+03:00

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С 1 января 2019 года в России будет действовать новая система обращения с отходами. Однако понимания об изменениях условий сбора и вывоза мусора у жителей Иркутской области пока нет. Об этом заявил спикер Законодательного Собрания региона Сергей Сокол на депутатских слушаниях на тему готовности Иркутской области к мусорной реформе. Слушания проходят 11 декабря на площадке областного парламента.

- Вопросов много. В частности, как рассчитываются новые тарифы за вывоз мусора, как определяется норматив для жителей городов и поселков, каким образом будет осуществляться контроль, – отметил Сергей Сокол. – Увидев новую строку в платежке за коммунальные услуги, причем суммы там могут быть весьма значительные, люди пойдут с вопросами к властям.

- Не окажется ли так, что, проснувшись после новогодних праздников, люди увидят заваленные мусором дворы и контейнерные площадки? - добавил Сергей Сокол.

«Мусорная» тема особенно актуальна. В других регионах уже есть проблемы: люди недовольны и начинаются протесты, а власти признают свою неготовность к новой системе. Чтобы избежать всего этого в Приангарье нужно как минимум объяснить не только населению, но и властям муниципалитетов, как будет действовать новая система.

- Переход на новую систему обращения с отходами – это цивилизованный подход к проблеме мусора, который идет только на пользу экологии. Но введение этой системы должно быть предельно ясно, понятно и открыто, – подчеркнул Сергей Сокол.