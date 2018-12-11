2018-12-11T10:09:58+03:00
Происшествия

Ангарский дебошир проведет в тюрьме 2 года за избиение полицейских

Городской суд признал его виновным в совершении преступления
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Ангарский дебошир проведет в тюрьме 2 года за избиение полицейских.Ангарский дебошир проведет в тюрьме 2 года за избиение полицейских.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В конце августа текущего года ранним утром патруль полиции получил сообщение о том, что в микрорайоне 6А Ангарска компания молодых людей распивает спиртные напитки и сильно шумит.

- Прибыв по указанному адресу, полицейские увидели двух молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Анграрского городского суда. - Они потребовали от нарушителей общественного порядка пройти к служебному автомобилю для доставления в отдел полиции.

Но молодые люди не стали подчиняться стражам закона. 24-лений парень напал на полицейских. Он начал бить их в грудную клетку руками и наносить удары ногой в голову.

Ангарский городской суд признал виновным в совершении преступления молодого человека. Два года ему придется провести в исправительной колонии общего режима.

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