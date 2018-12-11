Пожар в поликлинике №1 Иркутска: эвакуировано 250 человек

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-11T10:25:35+03:00

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Сегодня днем, 11 декабря произошло возгорание в поликлинике №1 в Иркутске.

- Возгорание произошло в кабинете на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 250 человек эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроплафона. Распространение огня удалось предотвратить своими силами до прибытия пожарной службы.

Надзорными органами по факту происшествия будет проведена проверка.

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