Пожар в поликлинике №1 Иркутска: эвакуировано 250 человек
Сегодня днем, 11 декабря произошло возгорание в поликлинике №1 в Иркутске.
- Возгорание произошло в кабинете на первом этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – 250 человек эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроплафона. Распространение огня удалось предотвратить своими силами до прибытия пожарной службы.
Надзорными органами по факту происшествия будет проведена проверка.
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