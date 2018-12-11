2018-12-11T11:08:44+03:00
Общество

Иркутский костел выдали за румынскую достопримечательность в сериале «Зачарованные»

Секундный кадр с церковью показали в 9 серии нового сезона [фото]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Иркутский костел выдали за румынскую достопримечательность в сериале «Зачарованные». Фото: скриншот из сериала.Иркутский костел выдали за румынскую достопримечательность в сериале «Зачарованные». Фото: скриншот из сериала.
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Каких только ляпов нет в современном кинематографе. Так, например, в ремейке сериала «Зачарованные», который перезапустили в 2018 году, появились кадры церкви Успения Девы Марии Иркутска. Римско-католический костел почему-то выдали за достопримечательность Бухареста.

Этот факт уже активно обсуждают иркутские пользователи социальных сетей.

- Мне кажется, что проще было в Румынии все снять для американского сериала, чем в Иркутске,- пишут иркутяне. Что, в какой серии? Не верю.

Откуда эти кадры попали в сериал неизвестно.

СПРАВКА КП:

«Зачарованные» - американский сериал, фэнтази. Новая версия картины является перезапуском одноименного популярного телепроекта, который имел оглушительный успех в 1998 году. Премьера первого сезона ремейка состоялась еще два месяца назад, 14 октября 2018 года.

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