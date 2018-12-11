2018-12-11T11:44:35+03:00
Общество

Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье

Речь идет о разработке областной программы, которая позволит обеспечить территории необходимой инфраструктурой
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба ЗС.ФОТО: пресс-служба ЗС.
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Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области настаивают на разработке областной программы для того, чтобы обеспечить муниципальные образования необходимой инфраструктурой для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. А именно нужно создать в районах контейнерные площадки и площадки для временного размещения мусора.

Как сообщил вице-спикер Законодательного Собрания, курирующий вопросы в сфере природопользования, Кузьма Алдаров, наиболее острыми являются вопросы недостаточности финансирования и разъяснение порядка субсидирования при создании и содержании мест накопления твердых коммунальных отходов. Особенно это актуально для Аларского, Боханского, Братского, Киренского, Мамско-Чуйского, Шелеховского, Ольхонского и других районов.

Например, для того, чтобы оборудовать площадки для мусора в Усть-Илимском районе необходимо около 44 млн рублей. Городу, между тем, потребуется изыскать 15 млн рублей. Поэтому есть опасения. И не только по поводу финансирования. На некоторых территориях нет свободных земельных участков. Особенно сложно с этим в муниципалитетах, которые расположены в центральной экологической зоне, где, как известно, земля находится в федеральной собственности. Кроме того, в северных районах региона только 18 населенных пунктов (или 60 %) обеспечены объектами размещения отходов. Общая потребность в средствах для организации необходимого количества площадок по всей Иркутской области составляет около 750 млн рублей.

- Сегодня, когда до вступления в силу федерального закона остается менее месяца, мы можем констатировать, что многие вопросы, касающиеся готовности региона к реализации реформы, остаются нерешенными, - заявила вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Носенко.

Подводя итог обсуждения, председатель ЗакСобрания Сергей Сокол заметил, что этот вопрос останется на контроле депутатского корпуса.

- Рассмотрим возможность включения вопроса о готовности региона к переходу на новую систему обращения с ТКО в повестку очередной сессии областного парламента, - заключил Сергей Сокол.

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