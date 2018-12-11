2018-12-11T12:34:04+03:00
Происшествия

45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области

По факту происшествия проводится проверка
Валентина ГИЛЕВИЧ
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45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области.45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Вчера вечером в дежурную часть ДПС поступило сообщение о том, что в районе 34 километра по автодороге «Иркутск – Усть-Ордынский» насмерть сбили человека.

- Как выяснили прибывшие на место дорожные полицейские, водитель автомашины «Хонда Стрим», двигавшийся со стороны поселка Оёк в направлении деревни Турская, допустил наезд на человека, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате ДТП 45-летний мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.

Отметим, что с начала 2018 года в Иркутске и Иркутском районе в результате ДТП погибло свыше 50 человек.

Сотрудники полиции напоминают о том, что участникам дорожного движения стоит быть предельно внимательными во время движения и соблюдать скоростные ограничения, как в черте города, так и за пределами.

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