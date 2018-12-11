2018-12-11T12:51:37+03:00
Происшествия

Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды

Для устранения проблем на участке улицы Мира перекроют движение
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды.Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды.Фото: Архив "КП"
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В одном из центральных районов Братска Иркутской области случилась коммунальная авария на сетях. Практически 30 домов остались без водоснабжения.

Об этом стало известно сегодня днем. Жители 14 микрорайона активно обсуждают и делятся случившимся в социальных сетях. Предположительно, лопнула чугунная труба диаметром 300 мм, которая находится под проезжей частью.

В связи с этим участок по улице Мира будет перекрыт для устранения неполадки. Общественный транспорт планируют пустить по объездным дорогам. Сейчас людям воду доставляют водовозки. В администрации города сообщили о том, что движение на участке будет затруднено до утра 12 декабря.

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