2018-12-11T13:22:34+03:00
Происшествия

Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности

Приговор пока не вступил в силу
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности.Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще в далеком 2007 году следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, которое совершил работник одной золотодобываюшей компании. Кстати, до этого мужчина уже был трижды судим. Тогда он нанес коллеге удар ножом в область сердца и скрылся с места преступления.

- В том же году СО МВД России «Бодайбинский» производство по делу было приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. В течение 10 лет уполномоченными органами его розыск не объявлялся, меры по его привлечению к уголовной ответственности не принимались.

Гуляя на свободе в 2010 году преступник совершил еще одно аналогичное преступление – причинил ножевые ранения потерпевшему. Тогда Ленинский суд Республики Саха-Якутия приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В 2017 году прокуратура Бодайбо вмешалась в производство по уголовному делу десятилетней давности. Оно было возобновлено.

В результате проведения комплекса следственных и оперативно – розыскных мероприятий рецидивиста удалось задержать и арестовать.

Работники полиции, которые бездействовали во время раскрытия преступления, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Бодайбинский городской суд признал виновным подсудимого и приговорил к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Данный приговор пока не вступил в силу.

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