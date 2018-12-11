Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному

11 Дек. 14:11 2018-12-11T14:11:36+03:00

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Вчера, 10 декабря в дежурную часть Усолья-Сибирского поступило сообщение о том, что 27-летний мужчина стал жертвой мошенничества. С заявлением обратился сам потерпевший. Он рассказа о том, что ему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка.

- Она сообщила мужчине, что ему начислены бонусы в сумме 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы получить эти деньги, для начала необходимо было продиктовать номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карты.

Казалось бы, афера на лицо. Но потерпевший не стал прекращать разговор и предоставил всю нужную информацию мошеннице, в том числе и код, который пришел ему по СМС.

Сразу же после разговора с банковской карты потерпевшего было снято 22 тысячи рублей.

Сейчас по данному факту заведено уголовное дело.

Полиция напоминает о том, что ни один банковский работник не будет просить вас назвать три цифры с обратной стороны карты, ее номер и пароли. Так действуют только аферисты.