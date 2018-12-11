Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Вчера, 10 декабря в дежурную часть Усолья-Сибирского поступило сообщение о том, что 27-летний мужчина стал жертвой мошенничества. С заявлением обратился сам потерпевший. Он рассказа о том, что ему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка.
- Она сообщила мужчине, что ему начислены бонусы в сумме 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Чтобы получить эти деньги, для начала необходимо было продиктовать номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карты.
Казалось бы, афера на лицо. Но потерпевший не стал прекращать разговор и предоставил всю нужную информацию мошеннице, в том числе и код, который пришел ему по СМС.
Сразу же после разговора с банковской карты потерпевшего было снято 22 тысячи рублей.
Сейчас по данному факту заведено уголовное дело.
Полиция напоминает о том, что ни один банковский работник не будет просить вас назвать три цифры с обратной стороны карты, ее номер и пароли. Так действуют только аферисты.