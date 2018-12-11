Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-11T15:08:00+03:00

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Если вы не знаете, куда сходить, чтобы набраться новогоднего настроения, то это мероприятие точно для вас. 19 декабря в 19:00 на сцену «Дома актера» в Иркутске выйдет знаменитый местный коллектив «Доктор Джаз». Артисты отыграют программу «Новогоднее настроение».

- Мы посвящаем концерт любимому семейному празднику, - рассказывает основатель и художественный руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – На сцене прозвучат известные джазовые композиции в авторской аранжировке. Надеемся, что у наших гостей появится добрая семейная традиция – слушать джаз под Новый год.

Это отличная возможность немного отдохнуть от предпраздничной суеты и провести душевный вечер в кругу близких, родных и любимых.

Куда еще можнос ходить перед Новым годом и в дни каникул вы можете узнать, посетив раздел "Афиша".

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