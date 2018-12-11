2018-12-11T15:08:00+03:00
Досуг

Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»

Программу «Новогоднее настроение» музыканты представят 19 декабря в 19:00
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера».Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера».
Изменить размер текста:

Если вы не знаете, куда сходить, чтобы набраться новогоднего настроения, то это мероприятие точно для вас. 19 декабря в 19:00 на сцену «Дома актера» в Иркутске выйдет знаменитый местный коллектив «Доктор Джаз». Артисты отыграют программу «Новогоднее настроение».

- Мы посвящаем концерт любимому семейному празднику, - рассказывает основатель и художественный руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов. – На сцене прозвучат известные джазовые композиции в авторской аранжировке. Надеемся, что у наших гостей появится добрая семейная традиция – слушать джаз под Новый год.

Это отличная возможность немного отдохнуть от предпраздничной суеты и провести душевный вечер в кругу близких, родных и любимых.

Куда еще можнос ходить перед Новым годом и в дни каникул вы можете узнать, посетив раздел "Афиша".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодняя ярмарка в стиле Гарри Поттера в Иркутске: волшебные мастер-классы, квесты и многое другое. Здесь все - Букля, Рон и даже Гермиона. Подробнее...

Новый год 2018-2019 в Иркутске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить. Подробнее...

Рождественские встречи с Мацуевым 2018-2019 в Иркутске: маэстро приглашает. Подробнее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»
Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10
Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности
Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды
К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию"
45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области
Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье
Иркутский костел выдали за румынскую достопримечательность в сериале «Зачарованные»
Пожар в поликлинике №1 Иркутска: эвакуировано 250 человек
Ангарский дебошир проведет в тюрьме 2 года за избиение полицейских
Спикер ЗС Иркутской области Сергей Сокол: новая система обращения с отходами должна быть понятной для населения
Посмотри в телескоп: комету Виртанена смогут наблюдать жители Иркутска 11 декабря
Банду похитителей иномарок задержали в Иркутске
Иркутский государственный университет: Что несет радиация
Водишь в нетрезвом виде и не платишь по счетам? Жительница Тайшета едва не лишилась автомобиля
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Иркутске построят детский медицинский центр
Первое собрание Ассоциации выпускников ИГУ
Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Иркутской области, дедушка искал внука в дыму пока не потерял сознание
Чемпионат России по волейболу: 11 декабря в Иркутске стартует третий тур
Иркутская авиакомпания вывезет туристов с острова Хайнань
Чемпионат СФО по шашкам: три золота и два серебра у спортсменов Иркутской области
Новогодняя ярмарка «Рукавичка» пройдет в Иркутске
Кубок России по дзюдо: бронзовый призер из Иркутска
Иркутяне могут 11 декабря увидеть в небе самую яркую комету 2018 года
Прогноз погоды в Иркутске: 11 декабря днем -11, снег
Попавших в пургу трех рыбаков спасли в Бурятии