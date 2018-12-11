Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10

11 Дек. 16:05 2018-12-11T16:05:19+03:00

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В Иркутске 12 декабря переменная облачность, ночью и утром синоптики обещают небольшой снег. Ветер дует северо-западный 5-10 м/с, с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около -15, днем -8,-10.

- По области - переменная облачность, ночью в северо-восточных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный, с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -15,-20, при прояснении -25,-30. Днем столбики термометров покажут -7,-12, местами -17,-22 градуса.