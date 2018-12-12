2018-12-12T03:31:33+03:00
Спорт

Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена из нескольких городов
Ирина РЮТИНА
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Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree». Фото: Министерство спорта по Иркутской областиПервый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree». Фото: Министерство спорта по Иркутской области
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В Иркутске провели первый Кубок области по фридайвингу «BaikalFree». Приехали на турнир 22 спортсмена из Иркутска, Ангарска, Красноярска и Читы. Соревнования состоялись в водноспортивном комплексе в минувшие выходные.

- Участники состязались в двух дисциплинах – в динамике в ластах и статическом апноэ, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Мероприятие проводилось при поддержке Федерации фридайвинга России по правилам AIDA International.

Первыми чемпионами стали среди мужчин - Михаил Брянцев из Красноярска, среди женщин - Анна Миронова из Иркутска. Михаил проплыл в ластах с задержкой дыхания 200 метров, в дисциплине STA его результат составил 6 минут 32 секунды. Анна проплыла 82 метра, во второй дисциплине она показала результат 3 минуты 59 секунд.

- Ещё в начале года мы даже не думали о проведении соревнований, но в октябре увидели, что у нас уже есть всё, чтобы организовать турнир, - рассказал пресс-службе Минспорта Приангарья тренер иркутских и ангарских фридайверов Дмитрий Соколов. - У нас есть поддержка Федерации фридайвинга России во главе с Алексеем Молчановым. Есть судьи, которые выросли из опытных фридайверов-иркутян, и весной 2018 года прошли обучение в Москве, есть желание развивать этот вид спорта. Но главное – это спортсмены. Наши ряды постоянно пополняются, продвинутым фридайверам необходимо начать приобретать соревновательный опыт.

Среди мужчин второе и третье места в двух дисциплинах заняли иркутские спортсмены Александр Беломестных и Егор Майоров. Серебряным призером среди женщин стала Татьяна Беломестных, бронза – у Ирины Кочкиной. Обе спортсменки из Иркутска.

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