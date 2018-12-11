2018-12-11T17:54:58+03:00
Происшествия

В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе

Водитель скрылся с места преступления
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе.В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 11 декабря примерно в 13 часов 30 минут в 15 микрорайоне около 29 дома города Ангарска неизвестный водитель совершил наезд на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу школьника. После ДТП водитель не оказал никой помощи 15-летнему подростку, а просто скрылся с места происшествия.

- Личность и марка авто водителя пока не установлены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Мальчик получил травмы.

Сотрудники ГИБДД просят виновника ДТП добровольно явиться в отдел для дачи показаний. Граждан, которые что-то знают о случившемся, просят обратиться в полицию.

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