2018-12-11T17:54:58+03:00
Происшествия

В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе

Водитель скрылся с места преступления
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе.В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 декабря примерно в 13 часов 30 минут в 15 микрорайоне около 29 дома города Ангарска неизвестный водитель совершил наезд на переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу школьника. После ДТП водитель не оказал никой помощи 15-летнему подростку, а просто скрылся с места происшествия.

- Личность и марка авто водителя пока не установлены, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Мальчик получил травмы.

Сотрудники ГИБДД просят виновника ДТП добровольно явиться в отдел для дачи показаний. Граждан, которые что-то знают о случившемся, просят обратиться в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области. По факту происшествия проводится проверка. Подробнее...

Ангарский дебошир проведет в тюрьме 2 года за избиение полицейских. Городской суд признал его виновным в совершении преступления. Подробнее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына