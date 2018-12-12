2018-12-12T03:55:35+03:00
Общество

"Звездный дождь": метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутяне

Участие в наблюдениях бесплатное
Ирина РЮТИНА
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Метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутянеМетеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутянеФото: Иван МАРКОВ
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Космос манил людей всегда. А звездопад бывает не только в августе, но и в декабре. 13 декабря иркутяне могут посмотреть максимум метеорного потока Геминиды.

- Метеорный поток Геминиды, догоняющий Землю с 4 по 17 декабря - один из самых мощных, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - По интенсивности он сравним с августовским потоком Персеиды, а порой и превосходит его - так, в 2011 году регистрировалось до 200 метеоров в час. В этом году ожидаемая интенсивность потока - 120 метеоров в час.

Завтра, 13 декабря, Иркутский планетарий организует наблюдения. Встреча всех желающих загадать желание на «падающую звезду» пройдет с 21.00 до 22.00 часов у знака «Здесь наблюдают метеоры» рядом с Домом культуры села Мамоны (улица Садовая, 11). Участие бесплатное, нужно только тепло одеться, и, желательно, прихватить с собой термос с горячим чаем. В этот раз наблюдения пройдут без телескопов.

- Телескопы для наблюдения метеоров нам не потребуются, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Чтобы насчитать как можно больше «падающих звёзд», нужно найти место подальше от ярких источников света с хорошим, открытым горизонтом.

Наблюдать «звёздный дождь» в декабре можно с наступлением темноты и до рассвета.

СПРАВКА «КП»

Геминиды - не очень быстрые (примерно 35 км/с), яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета, часто появляются сериями по несколько штук. Отличительная особенность потока - большое количество болидов. Первые наблюдения этого метеорного потока состоялись в 1862 году в Англии и США.

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