2018-12-12T03:55:35+03:00
Общество

"Звездный дождь": метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутяне

Участие в наблюдениях бесплатное
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутянеМетеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутянеФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Космос манил людей всегда. А звездопад бывает не только в августе, но и в декабре. 13 декабря иркутяне могут посмотреть максимум метеорного потока Геминиды.

- Метеорный поток Геминиды, догоняющий Землю с 4 по 17 декабря - один из самых мощных, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - По интенсивности он сравним с августовским потоком Персеиды, а порой и превосходит его - так, в 2011 году регистрировалось до 200 метеоров в час. В этом году ожидаемая интенсивность потока - 120 метеоров в час.

Завтра, 13 декабря, Иркутский планетарий организует наблюдения. Встреча всех желающих загадать желание на «падающую звезду» пройдет с 21.00 до 22.00 часов у знака «Здесь наблюдают метеоры» рядом с Домом культуры села Мамоны (улица Садовая, 11). Участие бесплатное, нужно только тепло одеться, и, желательно, прихватить с собой термос с горячим чаем. В этот раз наблюдения пройдут без телескопов.

- Телескопы для наблюдения метеоров нам не потребуются, - говорит исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Чтобы насчитать как можно больше «падающих звёзд», нужно найти место подальше от ярких источников света с хорошим, открытым горизонтом.

Наблюдать «звёздный дождь» в декабре можно с наступлением темноты и до рассвета.

СПРАВКА «КП»

Геминиды - не очень быстрые (примерно 35 км/с), яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета, часто появляются сериями по несколько штук. Отличительная особенность потока - большое количество болидов. Первые наблюдения этого метеорного потока состоялись в 1862 году в Англии и США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе место
В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Пробки в Иркутске 8 баллов: виной снег и 5 ДТП
Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу
Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители
В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе
Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»
Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10
Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»
Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности
Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды
К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию"
45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области
Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье