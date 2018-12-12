2018-12-12T04:38:49+03:00
Спорт

Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу

Еще один наш земляк занял третье место
Ирина РЮТИНА
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Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу (в синем).Фото: архив героя публикацииИркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу (в синем).Фото: архив героя публикации
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В Санкт-Петербурге накануне завершились всероссийские соревнования по боксу «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова» памяти почетного президента АИБА. Иркутские спортсмены вернулись с двумя медалями – золотой и бронзовой. Победителем стал 16-летний Василий Каверин.

- Василий провел четыре боя, из них три убедительно выиграл, - рассказал пресс-службе Министерства спорта Иркутской области тренер спортсмена Аркадий Казюка. - Трудным был полуфинальный бой с боксером из Санкт-Петербурга Михаилом Захарьевым. В финале Василий одержал победу над соперником из Тверской области Евгением Фроловым.

Каверин выступал в весовой категории 81 кг.

- Конечно было тяжело, легко победы не достаются, - рассказал "КП" Василий Каверин. - Мне помогла моя вера в себя, вера всех моих близких и дорогих людей в мой успех. И, конечно, постоянная работа над собой, тренировки.

Еще один призер всероссийского турнира из Иркутска Олег Мошкирев соревновался в весе 60 кг. В копилке его наград теперь есть бронзовая медаль. Олег тренируется у Павла Кирика и Александра Демидова.

По итогам Кубка иркутских боксеров включили в состав сборной команды России для дальнейшего участия в международных соревнованиях. В январе у них пройдут сборы в Кисловодске. Это будет подготовка к их первому международному турниру, который намечен на февраль.

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