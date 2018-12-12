2018-12-12T04:32:58+03:00
Общество

В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына

Она будет работать до 11 января
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. Фото: Иркутский краеведческий музейВ Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. Фото: Иркутский краеведческий музей
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В экспозиционном отделе «Музей В.Г. Распутина» Иркутского краеведческого музея начала работу мини-выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Александра Солженицына «Легенда и беспокойная совесть России».

- На выставке можно познакомиться с перепиской Александра Солженицына и Валентина Распутина, узнать о творческих взаимоотношениях двух писателей, посмотреть документальные фильмы «Беседы с Солженицыным» Александра Сокурова и «Слово» Сергея Мирошниченко, - сообщает пресс-служба музея.

Сходить на выставку можно до 11 января. Открылась экспозиция в музее Валентина Григорьевича Распутина потому, что сам известный писатель, наш земляк относился к автору «Архипелаг ГУЛАГ» с великим уважение. Вот слова Распутина о Солженицыне: «Это была поистине могучая фигура. И в литературе, и в общественной жизни это была одна из самых могучих фигур за всю истории России».

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