2018-12-12T04:58:51+03:00
Спорт

Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе место

Соревнования прошли в Ижевске
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе местоКубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе местоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Иркутские стрелки Надежда Колода и Артем Черноусов вернулись с Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили в Ижевске. И можно поздравить наших спортсменов с неплохим результатом, у них второе место в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.

- Надежда Колода и Артем Черноусов в квалификации набрали 768 очков из 800 возможных, результат в финале составил 472,2 очка, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Уступили наши спортсмены стрелкам из Санкт-Петербурга: Светлана Медведева и Станислав Силаев, результат которых в квалификации составил 763 очка из 800 возможных, в финале – 484 очка.

Надежда Колода и Артем Черноусов занимаются у заслуженного тренера России Галины Корзун в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».

Читайте также:

Иркутянин Василий Каверинпобедитель всероссийских соревнований по боксу

Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутске открылась выставка к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Пробки в Иркутске 8 баллов: виной снег и 5 ДТП
Иркутянин Василий Каверин – победитель всероссийских соревнований по боксу
"Звездный дождь": метеорный поток Геминиды могут увидеть 13 декабря иркутяне
Первый Кубок Иркутской области по фридайвингу «BaikalFree»: определены победители
В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе
Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»
Прогноз погоды в Иркутске: 12 декабря снег, днем -10
Иркутский ансамбль «Доктор Джаз» сыграет новогодний концерт в «Доме актера»
Житель Усолья-Сибирского стал жертвой мошенников: по собственной глупости мужчина сообщил все данные банковской карты неизвестному
Рецидивиста из Бодайбо осудили за преступление 11-летней давности
Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды
К 100-летию Александра Солженицына: 14 декабря, в пятницу, во всех киосках Иркутска спрашивайте "КП" с брошюрой "Как нам обустроить Россию"
45-летнего мужчину сбили насмерть в Иркутской области
Депутаты областного парламента настаивают на создании инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Приангарье