СЕГОДНЯ 04:58 2018-12-12T04:58:51+03:00

Кубок России по стрельбе из пневматического оружия: у иркутян – второе место Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Иркутские стрелки Надежда Колода и Артем Черноусов вернулись с Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходили в Ижевске. И можно поздравить наших спортсменов с неплохим результатом, у них второе место в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.

- Надежда Колода и Артем Черноусов в квалификации набрали 768 очков из 800 возможных, результат в финале составил 472,2 очка, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Уступили наши спортсмены стрелкам из Санкт-Петербурга: Светлана Медведева и Станислав Силаев, результат которых в квалификации составил 763 очка из 800 возможных, в финале – 484 очка.

Надежда Колода и Артем Черноусов занимаются у заслуженного тренера России Галины Корзун в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье».

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