2018-12-12T07:02:48+03:00
Общество

Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области

Деревянное здание школы отапливалось с помощью электроприборов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области. Фото: тушение пожара в сельской школе. Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.Неисправная проводка: эксперты назвали основную причину пожара в школе села Зулумай Иркутской области. Фото: тушение пожара в сельской школе. Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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К такому выводу пришли дознаватели пожарного надзора и эксперты на основании осмотра места происшествия и опроса персонала образовательного учреждения. Деревянное здание школы полностью выгорело, пострадавших нет. Это уже третья школа, которая сгорела в Иркутской области с наступления зимы.

Происшествие случилось днем 10 декабря. Все началось со спортзала, оттуда огонь начал распространяться на крышу. К счастью, учащихся в этот момент внутри не было, так как уроки там проводятся только в первую смену. Учителя успели эвакуироваться, никто не пострадал.

- Деревянное здание школы отапливалось с помощью электроприборов, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. – Рассматриваются три основные версии: аварийный режим работы электрооборудования, короткое замыкание электропроводки или перегрузка электросети.

В условиях сильных морозов стоявших в день пожара, на электрические коммуникации школы выпала дополнительная нагрузка. Вероятнее всего это и стало причиной возникновения огня.

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