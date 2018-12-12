СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-12T07:42:56+03:00

Жива и здорова: братские полицейские нашли пропавшую школьницу и вернули ее домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все эти дни она находилась у дальних родственников

Изменить размер текста: A A

Трехдневные поиски подростка благополучно завершились. Взволнованным родителям вернули их дочь.

Поисковые группы из волонтеров и полицейских разыскивали девочку с 9 декабря. Были опрошены десятки местных жителей и знакомых школьницы, которая самовольно ушла из дома. Также было организовано патрулирование городских улиц и подворовые обходы.

- На третий день поисков удалось установить местонахождение ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Все эти дни она находилась у дальних родственников.

К ним она пришла добровольно и уже возвращена домой. С подростком и ее семьей инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы. Выясняются причины по которым девочка покинула дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Череда коммунальных аварий в Иркутской области продолжается: 14 микрорайон Братска остался без воды. Для устранения проблем на участке улицы Мира перекроют движение. Подробнее.

В Ангарске водитель сбил 15-летнего школьника прямо на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места преступления. Подробнее.