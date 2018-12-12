Жива и здорова: братские полицейские нашли пропавшую школьницу и вернули ее домой
Трехдневные поиски подростка благополучно завершились. Взволнованным родителям вернули их дочь.
Поисковые группы из волонтеров и полицейских разыскивали девочку с 9 декабря. Были опрошены десятки местных жителей и знакомых школьницы, которая самовольно ушла из дома. Также было организовано патрулирование городских улиц и подворовые обходы.
- На третий день поисков удалось установить местонахождение ребенка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Все эти дни она находилась у дальних родственников.
К ним она пришла добровольно и уже возвращена домой. С подростком и ее семьей инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактические беседы. Выясняются причины по которым девочка покинула дом.
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