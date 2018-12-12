2018-12-12T08:24:37+03:00
Общество

Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска

Подросток ушла из дома 6 декабря
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска. Фото: пресс-служба СУ СК по Иркутской области.Пропала без вести: СК России разыскивает 17-летнюю девушку из Нижнеудинска. Фото: пресс-служба СУ СК по Иркутской области.
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Сыщики выясняют местонахождение 17-летней Гюнель Дадашевой. Несовершеннолетняя девушка ушла из дома 6 декабря, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Сыщики расследуя обстоятельства исчезновения отрабатывают различные версии. Так следственный отдел СУ СК России по городу Нижнеудинск возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Уже известно, что подросток ушла из дома 6 декабря в 17.30.

В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили приметы разыскиваемой девушки: на вид 20-25 лет, рост 160-165, карие глаза, темно-русые волосы, овальное лицо, полные губы, прямой нос. Особые приметы: звонкий голос, врожденные темные круги под глазами.

Она была одета: серое пальто с меховым воротником, черная вязаная шапка, черные угги, белая кофта, черные брюки.

Всех кто располагает какой либо информацией о ее местонахождении девушки, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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