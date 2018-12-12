12 Дек. 09:23 2018-12-12T09:23:01+03:00

Грузовик «Hyundai» протаранил маршрутную «Газель» и «Lexus» в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пассажирка маршрутки доставлена в больницу с незначительными травмами

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Не справившись с управлением на заснеженной дороге, водитель грузовика врезался во внедорожник, по пути он зацепил маршрутный автобус «Газель».

Инспекторы ДПС устанавливают причины крупной аварии, которая произошла накануне, 11 декабря в Усть-Куте.

- По предварительной информации фургон «Hyundai» ехал за внедорожником «Nissan», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Внедорожник остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить пешехода, водитель грузовика, не успев затормозить, не справился с управлением и врезался в стоявшие рядом «Газель» и «Lexus».

В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса, ее с незначительными травмами доставили в больницу. По факту аварии полицейские проводят доследственную проверку.

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