12 Дек. 10:28 2018-12-12T10:28:06+03:00

Пенсионерка из Усолья в своем дворе закопала тело, об этом ее попросила соседка, убившая своего любовника. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Ударила сожителя ножом и заперла в бане, оставив его мучительно умирать. Такую точку в своих отношениях поставила жительница Усолья-Сибирского. Она открыла свою тайну пожилой соседке, которая согласилась помочь избавиться от тела.

Сыщики установили, что в ноябре 2017 года усольчанка сильно повздорила со своим сожителем, женщина в ярости ударила его ножом в живот. Она хладнокровно заперла в бане ставшего ненавистным любовника, обрекая его на медленную и мучительную смерть, которая наступила только через сутки. После того как он скончался женщина решила замести следы преступления и избавиться от тела. Однако самостоятельно она этого сделать не могла, поэтому обратилась за помощью к 61-летней соседке.

- Вместе они погрузили тело на сани и перевезли во двор пенсионерки, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Там женщины и закопали тело убитого.

Обе женщины признаны виновными. За убийство жительницу Усолья осудили на 7 лет лишения свободы. Свой срок она начнет отбывать после того, как ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Пенсионерка, раскаявшись, заключила сделку со следствием, суд рассмотрел ее дело в особом порядке и приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей за укрывательство преступления.