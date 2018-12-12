2018-12-12T18:00:12+03:00
Общество

По лесам под лай собак: около 20 км пробежал житель Иркутской области, пытаясь скрыться от полицейских

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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По лесам под лай собак: около 20 км пробежал житель Иркутской области, пытаясь скрыться от полицейских.По лесам под лай собак: около 20 км пробежал житель Иркутской области, пытаясь скрыться от полицейских.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Зарезал своего друга и бросился в бега, ранее судимый 22- летний молодой человек почти 2 часа бежал от оперативников, пытаясь уйти от наказания. Для его поимки полицейские привлекли кинологов с собаками.

Обеспокоенные соседи позвонили в полицию, они рассказали о возможном убийстве на станции Вересовка Ленинского района Иркутска. Прибывшие по тревоге патрульные обнаружили тело хозяина дома с ножевым ранением. В ходе опроса соседей удалось выяснить местонахождение возможного подозреваемого, он жил на окраине села. На его задержание направилась оперативная группа. Завидев их, 22- летний мужчина выбежал из дома, после чего перелез через забор и бросился бежать в сторону ближайшего леса.

- Для поимки преступника подключили служебную собаку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Задержать его удалось только через полтора часа погони, возле села Баклаши Шелеховского района.

У беглеца при обыске был изъят нож, которым он ударил своего друга. Сыщики уже возбудили на молодого человека уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы. До суда его поместили под стражу.

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