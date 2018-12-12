Иркутянка попалась на уловку мошенника, она перевела 25 тысяч рублей, чтобы выручить из беды сына
Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области, чаще других жертвами обмана становятся пожилые люди. Одной из них стала жительница Свердловского района Иркутска.
Накануне 11 декабря на сотовый пенсионерки позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился ее сыном. Играя на эмоциях женщины, он убедил ее в правдивости своих слов. Аферист рассказал ей, что он попал в переделку и ему срочно нужны деньги. Запуганная иркутянка схватив свои сбережения, бросилась к ближайшему банкомату и перевела преступнику 25 тысяч рублей. Только после этого она решилась позвонить своему сыну, который с удивлением узнал, о том, что ему требуется помощь.
- Проводится доследственная проверка по факту мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сыщики выясняют детали случившегося.
Полицейские устанавливают личность афериста, они уже изучают номер, с которого звонил жулик, а также его банковские реквизиты, по которым он получил деньги от своей жертвы.