12 Дек. 12:19 2018-12-12T14:20:23+03:00

Иркутянка попалась на уловку мошенника, она перевела 25 тысяч рублей, чтобы выручить из беды сына. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области, чаще других жертвами обмана становятся пожилые люди. Одной из них стала жительница Свердловского района Иркутска.

Накануне 11 декабря на сотовый пенсионерки позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился ее сыном. Играя на эмоциях женщины, он убедил ее в правдивости своих слов. Аферист рассказал ей, что он попал в переделку и ему срочно нужны деньги. Запуганная иркутянка схватив свои сбережения, бросилась к ближайшему банкомату и перевела преступнику 25 тысяч рублей. Только после этого она решилась позвонить своему сыну, который с удивлением узнал, о том, что ему требуется помощь.

- Проводится доследственная проверка по факту мошенничества, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Сыщики выясняют детали случившегося.

Полицейские устанавливают личность афериста, они уже изучают номер, с которого звонил жулик, а также его банковские реквизиты, по которым он получил деньги от своей жертвы.