От скамьи до скамьи: суд вынес приговор иркутянину, который зарезал бывшего одноклассника за детские обиды
Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима
Школьная дружба закончилась пьяной резней. Под действием алкоголя иркутянин решил отомстить своему приятелю за пережитые в прошлом страдания.
Весной два жителя областного центра встретились, чтобы предаться воспоминаниям о молодости. Вот только после выпитого спиртного, оказалось, что детство они запомнили по-разному. Нахлынувшие эмоции от старых обид привели к ссоре между друзьями. В порыве ярости один из них схватил нож и несколько раз ударил бывшего одноклассника, от полученных ран он скончался на месте.
- Испугавшись наказания, убийца попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. - Однако позже был задержан полицейскими.
Его признали виновным и вынесли приговор по статье «Убийство», ближайшие 9 лет злопамятный иркутянин проведет в колонии строгого режима.
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