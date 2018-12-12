2018-12-12T12:42:59+03:00
Общество

От скамьи до скамьи: суд вынес приговор иркутянину, который зарезал бывшего одноклассника за детские обиды

Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
От скамьи до скамьи: суд вынес приговор иркутянину, который зарезал бывшего одноклассника за детские обиды.От скамьи до скамьи: суд вынес приговор иркутянину, который зарезал бывшего одноклассника за детские обиды.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима

Школьная дружба закончилась пьяной резней. Под действием алкоголя иркутянин решил отомстить своему приятелю за пережитые в прошлом страдания.

Весной два жителя областного центра встретились, чтобы предаться воспоминаниям о молодости. Вот только после выпитого спиртного, оказалось, что детство они запомнили по-разному. Нахлынувшие эмоции от старых обид привели к ссоре между друзьями. В порыве ярости один из них схватил нож и несколько раз ударил бывшего одноклассника, от полученных ран он скончался на месте.

- Испугавшись наказания, убийца попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. - Однако позже был задержан полицейскими.

Его признали виновным и вынесли приговор по статье «Убийство», ближайшие 9 лет злопамятный иркутянин проведет в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отомстил за увольнение: житель Иркутской области сжег 15 тонн сена на 1,5 миллиона рублей. Теперь пироман может отправиться за решетку на срок до 5 лет. Подробнее.

По лесам под лай собак: около 20 км пробежал житель Иркутской области, пытаясь скрыться от полицейских. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Иркутской области в 2019 году установят еще 60 камер, фиксирующих нарушения ПДД
В «Модном квартале» Иркутска 20 декабря горел павильон: 20 человек были эвакуированы
Всероссийские соревнования по боксу: у спортсмена из Иркутска золотая медаль
Ангарчанка отсудила у турбазы, расположенной на Байкале, деньги за вывих ноги на горке
Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12
Участковый из Иркутска, которого подозревают в изнасиловании женщины в опорном пункте, уволен из МВД
Прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Иркутск запустят в мае 2019 года
В ЗС приняли закон о предоставлении лесоматериалов для жителей Иркутской области
ИГУ впервые вошел в глобальный рейтинг веб-популярности вузов
Семинар «Сервис, туризм и экология на острове Ольхон» состоялся при поддержке ТПП ВС
Спикер ЗС Сергей Сокол провел личный прием граждан
В 2019 году продолжится работа над стратегией развития Иркутской области
Рабочий погиб на промышленной площадке в Иркутской области
В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет
На сессии ЗакСобрания Иркутской области приняты изменения в закон о порядке обеспечения детей-сирот жильем
Мошенники лишили братчанина права на квартиру
При столкновении двух иномарок в Братске травмы получили трое детей и водитель
Организованная группа карманников из Новосибирска грабила квартиры иркутян
В 2019 году в Иркутской области расширят комплекс мер социальной поддержки
Пьяная женщина из Братска не смогла самостоятельно выбраться из горящей квартиры
Женщине с 3-летним ребенком удалось спастись во время пожара в Усолье – Сибирском
Не хочу платить алименты, но желаю продать квартиру: иркутянину пришлось выплатить полмиллиона рублей своим детям, чтобы совершить сделку
Жительница Ангарска отсудила более 130 тысяч рублей у турбазы за вывих ноги
Иркутская елка в сквере Кирова вошла в ТОП-10 елок России
Четыре фильма покажут в Иркутском краеведческом музее
В Иркутской области мать заплатит штраф 5 000 рублей за то, что ударила сына