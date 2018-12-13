2018-12-13T03:30:33+03:00
Спорт

Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США

Соревнования проходили в штате Юта
Ирина РЮТИНА
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Кубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США. Фото: Министерство спорта Иркутской областиКубок мира по санному спорту: спортсмены из Иркутской области завоевали золотые медали на этапах в США. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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В американском городе Парк-Сити накануне завершились два этапа Кубка миру по санному спорту среди юниоров. Спортсмены из города Братск Иркутской области, члены молодежной сборной России Михаил Карнаухов и Юрий Чирва завоевали золотые медали и на первом и на втором.

- Братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали лучшими среди двухместных экипажей на первом этапе Кубка мира, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Второй этап соревнований также стал успешным для наших спортсменов. Они вновь выиграли золотые медали в той же дисциплине.

Михаил и Юрий – воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске. Ребята тренируются у Дмитрия Смирнова.

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