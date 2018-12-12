2018-12-12T18:46:59+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла нижегородский «Старт»

Иркутяне одержали вторую победу подряд
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Форвард бело-синих Евгений Волгужев. Фото: Татьяна ГЛЮК.Форвард бело-синих Евгений Волгужев. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую подряд домашнюю победу. На своем льду бело-синие обыграли «Старт» из Нижнего Новгорода со счетом 5:4.

Вперед наши парни вышли уже на 1-й минуте. Счет в матче открыл Евгений Шадрин. Через 15-минут нижегородцам удалось восстановить равновесие благодаря голу Сергея Почкунова. Но концовка первого тайма осталась за иркутянами, благодаря точным ударам Владислава Кузнецова, Антона Шевцова и нашего лучшего бомбардира Евгения Влгужева На это гости ответили лишь одним забитым мячом в исполнении Евгения Неронова. На перерыв бело-синие ушли, ведя 4:2.

Начало второго отрезка подопечные Андрея Рушкина провалили, пропустив два подряд мяча от Алексея Киселева и все того же Сергея Почкунова. Затем хоккеисты «Байкал-Энергии» подали несколько подряд угловых, но реализовать их не смогли, зато удалось забить с игры. Пятый мяч, который оказался победным, на свой счет записал Антон Шевцов.

Следующий матч наша дружина проведет дома, 15 декабря. На льду стадиона «Рекорд» иркутяне скрестят клюшки с кировской «Родиной».

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