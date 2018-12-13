Салют в честь открытия Года театра пройдет 13 декабря в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:01 2018-12-13T04:01:21+03:00

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Сегодня, 13 декабря в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова состоится торжественное открытие Года театра в Иркутской области. После у здания запустят салют.

- 2019 год объявлен Годом театра Указом Президента Российской Федерации. В его рамках Иркутская область присоединится к общероссийским проектам. Самый масштабный из них – «Театральный марафон», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - Он стартует 18 января во Владивостоке, а завершится в ноябре Калининграде. Каждый регион в его рамках представит своё мероприятие, в Иркутской области это будет фестиваль «Театральное Приангарье».

Так же в следующем году область поддержит «Театральную Олимпиаду» и «Театр – школу». Всего в плане более 900 проектов, на которые будет потрачено более 500 млн рублей. Много средств планируется потратить на ремонты. У Театра кукол «Аистёнок» появится еще один этаж, начнутся реконструкция Театра юного зрителя А. Вампилова и реставрация Дома актера. В Иркутском музыкальном театре организуют малую сцену для небольших постановок, для драматического театра имени Охлопкова закупят современное световое оборудование.

Конечно, в Год театра зрителей ждет много премьер. В планах Музыкального театра - мюзикл «Граф Монте-Кристо», оперетта «Принцесса цирка», балеты «Красавица Ангара» и «Щелкунчик», совместно с Иркутской областной филармонией поставят оперу «Риголетто». В Иркутском академическом драматическом театре появятся спектакли «Горе от ума», «Маскарад», «В день свадьбы» Виталия Розова, «Земля Эльзы» Ярославы Пулинович и другие.