2018-12-13T04:48:02+03:00
Общество

Выставка сестер Ертахановых- учениц Даши Намдакова откроется 15 декабря в Иркутске

Проекты этих иллюстраторов попали на книжные выставки в Англии
Ирина РЮТИНА
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Выставка сестер Ертахановых- учениц Даши Намдакова откроется 15 декабря в Иркутске. Фото: Галерея В. БронштейнаВыставка сестер Ертахановых- учениц Даши Намдакова откроется 15 декабря в Иркутске. Фото: Галерея В. Бронштейна
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Герои картин Ирины и Ольги Ертахановых – это персонажи древних мифов и сказаний. Авторский стиль сестер настолько узнаваем, что, если вы один раз увидели их картины, уже ни с кем не перепутаете.

- Они работают под псевдонимом IOErt, - сообщает пресс-служба Галереи В.Бонштейна. - В последнее время девушки занимаются иллюстрированием книг. Они уже выпустили ряд детских изданий. Их проекты представлены на выставках книжных издательств в Англии.

Иркутяне также увидят иллюстрации из книги «Снежная королева», изданной художницами в Британии. Кроме того, в экспозиции и другие картины, выполненные в различных современных техниках: авторская живопись, цифровая графика и пластификации.

Необычны не только картины, необычными будет и их подача зрителю. Как отмечают в галереи, фантазийные персонажи оживут, а гости будут перемещаться от работы к работе по снежному лабиринту под звон колокольчиков.

Выставку "Тоодэй" можно посетить до 17 февраля 2019 года.

СПРАВКА «КП»

Ольга и Ирина Ертахановы – молодые бурятские художницы. Начали рисовать еще в школе. Профессиональное образование получили в Борнмутском университете искусств (Arts Bournemouth University). Первая книга, которая стала известна на международном уровне – это Vetala, в ней тибетские сказки. Сотрудничают с московской галерей, успели поучиться у Даши Намдакова и Зорикто Доржиева.

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