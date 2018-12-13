2018-12-13T04:42:55+03:00
Спорт

Иркутский БК «Иркут» проиграл на выезде «Буревестнику»

Встреча прошла в Ярославле
Ирина РЮТИНА
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Иркутский БК «Иркут» проиграл на выезде «Буревестнику»Иркутский БК «Иркут» проиграл на выезде «Буревестнику»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Баскетболисты «Буревестника» вчера, 12 декабря, принимали на своем паркете иркутскую команду «Иркут».

- К сожалению, с первых минут дуэль стала складываться в пользу хозяев паркета, - сообщает пресс-атташе БК «Иркут». - К максимальному преимуществу ярославцев в стартовом периоде привел экс-игрок команды Приангарья из состава серебряного сезона 2016-17 годов Константин Новиков. До конца четверти «Иркут» не смог существенно сократить отставание в счете – 23:12.

Во втором периоде удалось сократить разрыв до 7 очков, но хозяева прочно держали оборону. И не переставали забивать. Так прошло еще два периода. Итог игры 76:65 в пользу ярославцев.

Следующую игру иркутяне проведут также на выезде. Матч в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги-1 «Иркут» пройдет 15 декабря. Соперники наших баскетболистов - «Химки-Подмосковье».

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